В Кузбассе на 18 лет осудили координатора юридической организации, который торговал наркотиками

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове осужден мужчина, который, прикрываясь правозащитной деятельностью, занимался продажей наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанин являлся координатором юридической организации и при этом вел активную незаконную деятельность. Он склонял знакомых к покупке наркотиков, давал им контакты драгдилеров и в дальнейшем курировал сделки – контролировал передачу денег и информации о тайниках с «синтетикой». Всего мужчина сбыл около 80 граммов мефедрона и более 250 граммов так называемой «соли» - сотрудники полиции изъяли все эти вещества из незаконного оборота.

- Установлено: вырученные от противоправной деятельности денежные средства он направлял лидерам уголовно-криминальной среды, содержащимся в местах лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кстати, ранее мужчина был судим за совершение тяжких преступлений: незаконный оборот оружия и вымогательство.

Суд признал кемеровчанина виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима.