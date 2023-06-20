Устроиться на работу кузбасским подросткам стало проще

Кузбасским подросткам упростили правила устройства на работу.

В Кузбассе, как и во всей России, упрощены правила трудоустройства подростков на работу. Об этом говорит подписанный недавно президентом России новый федеральный закон, внесший изменения в статью №63 Трудового кодекса РФ.

Теперь для того, чтобы устроиться на работу, юношам и девушкам не придется заручаться разрешением органов опеки, достаточно письменного согласия одного из родителей. Среди важных условий подработки по-прежнему остается легкий труд.

- Вакансии для несовершеннолетних можно увидеть на портале «Работа России» в разделе «Поиск работы», установив фильтры на «Тип занятости» - Временная, «Тип вакансии» - Временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан, а также выбрать соответствующий город или район, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

- Сегодня на кузбасском рынке труда вакансий для подростков достаточно. По опыту прошлых лет юноши и девушки успешно занимаются благоустройством своих городов и районов и проявляют себя в других сферах. После упрощения процедуры трудоустройства еще больше старшеклассников смогут с пользой провести каникулы, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

В этом году временными рабочими местами в различных сферах деятельности по поручению Сергея Цивилева должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев в возрасте 14-17 лет.