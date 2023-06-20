РСХБ составил рейтинг перспективных халяльных продуктов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Рынок халяльной - соответствующей религиозным требованиям и нормам ислама - продукции активно развивается. По итогам прошлого года более половины (54%) российского экспорта АПК пришлось на страны исламского мира и составило в денежном выражении 22,3 млрд долл.

По словам Андрея Дальнова, наиболее перспективными российскими продуктами, экспортируемыми по стандартам «халяль», являются мясо птицы, шоколад, говядина. К 2025 году экспорт мяса птицы из России в мусульманские страны может превысить 0,5 млрд долл., шоколада - также 0,5 млрд долл., говядины - 0,1 млрд долл.

Важно, что российский продовольственный рынок становится все более зрелым: сельхозпроизводители работают над повышением эффективности и стабилизацией маржинальности и становятся все более конкурентоспособными.

Основной сложностью в освоении мирового рынка является разнообразие требований со стороны стран-импортеров. Единых стандартов «халяль» и единого сертифицирующего центра нет, поэтому при поставке на разные рынки производителям приходится многократно проходить сертификацию.

- Успех России может принести страновой бренд, который является привлекательным для мусульманских стран. Ислам является одной из основных официальных религий в России, и мусульманские традиции исторически оказывают глубокое влияние на формирование российской культуры и самоидентичности, - рассказал Андрей Дальнов.

Партнерский материал.

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