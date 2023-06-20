Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасс присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания», которая состоится в День памяти и скорби, 22 июня. Она проводится в целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов человек.

В 12:15 по московскому времени одновременно по всей России будет объявлена минута молчания. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. На минуту остановится дорожное движение, работа в офисах, а также вещание в эфире телевидения и радио.