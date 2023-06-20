Губернатор Кузбасса проинспектировал строительство учебного корпуса и ремонт военного госпиталя в мотострелковом соединении

Сергей Цивилев посмотрел как строят новый корпус и ремонтируют госпитале в юргинском мотострелковом соединении

Губернатор Кузбасса во время рабочей поездки в Юргу проверил ход строительства нового учебного корпуса и ремонт военного госпиталя в мотострелковом соединении Центрального военного округа. Оба здания сдадут уже в этом году. Госпиталь откроют меньше чем через месяц, в июле. Здесь приводят в порядок кровлю и систему вентиляции.

По словам Сергея Цивилева медучреждение дополнительно оснастят новым рентген-аппаратом и современным оборудованием для наркоза.

- В юргинском госпитале проводят очень важную работу, спасают здоровье и жизни кузбасских бойцов. Мы организовали здесь филиал военно-врачебной комиссии, раньше надо было ездить в Новосибирск, теперь подразделение ВВК есть в Юрге, можно на месте принимать решения по состоянию здоровья военнослужащих. При необходимости пациентов госпиталя оперативно направляют на лечение в лучшие клиники региона, - отметил губернатор региона, - сообщил глава региона.