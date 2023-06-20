В Кемерове бомж из мести поджег чужой автомобиль

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове полицейские задержали мужчину, который из мести поджег чужой автомобиль. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью в полицию обратился автолюбитель, у которого загорелась машина УАЗ «Патриот», припаркованная во дворе. В результате пожара пострадало подкапотное пространство автомобиля. Специалисты осмотрели машину и пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог.

Полицейским удалось разыскать поджигателя и выяснить его мотивы. Злоумышленником оказался ранее судимый 61-летний мужчина без определенного места жительства. Накануне он шумел в подъезде, чем вызвал недовольство жильцов. Один из них выпроводил мужчину на улицу. Бомж решил отомстить и, когда стемнело, поджег автомобиль жильца.

На мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».