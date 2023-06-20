ПМЭФ: победители олимпиады по агрогенетике «Иннагрика» получат стипендии от Россельхозбанка

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк второй год поддерживает Всероссийскую олимпиаду по агрогенетике для школьников «Иннагрика». В этом году банк решил индивидуально отметить самых подготовленных старшеклассников, поэтому победители финального тура смогут получать стипендию в первый год обучения в любом из аграрных университетов страны.

- Ребята, которые выберут аграрную генетику, селекцию, биоинформатику и другие остро востребованные сейчас направления в качестве профессиональной деятельности, смогут получать финансовую поддержку и больше времени уделять исследованиям. В 2024–2025 годах размер стипендии составит 15 тыс. рублей в месяц, - рассказала Елена Батурова.

Всероссийская олимпиада по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика» проводится с 2022 года. Организаторами выступают Минсельхоз РФ, Минобрнауки РФ, компания «Иннопрактика», Курчатовский институт и Тимирязевская академия. В прошлом году в олимпиаде приняли участие около 3000 тысяч старшеклассников со всей страны.

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