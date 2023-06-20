Молодежь Кузбасса примет участие в международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма»

Кузбассовцы поедут в Нижний Новгород продвигать свои бизнес - идеи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Со 2 по 5 сентября 2023 года в Нижегородской области пройдет уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». В течение четырех дней участники форума, в том числе из Кузбасса, пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.

- В программе форума мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Участников ждет по-настоящему командообразующая атмосфера активных мечтателей, - рассказали в правительстве Нижегородской области.

Всего в мероприятии примут участие более 300 активных участников из России и Республики Беларусь. Это молодые люди с уже готовыми идеями для социального бизнеса и те, у кого своей идеи пока нет, но есть огромное желание изменить жизнь и быть полезными своей стране.

В центре инноваций социальной сферы Нижегородской области сообщили, что за шесть лет развития форума он приобрел всероссийскую известность.

- Представили 70 регионов страны за это время создали более 65 социальных бизнесов, выиграли 30 грантов и запустили свыше 85 социально-значимых проектов. Количество членов сообщества Ритм превысило 1300 активных человек от Камчатки до Калининграда.

В Министерстве внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области напомнили, что в форуме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет и выше, проживающие на территории России и республики Беларусь.

- Отбор претендентов проходит на конкурсной основе. Его главные критерии: целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать настоящим Ритм-лидером своего региона и большой страны, - уточнили региональные организаторы форума.