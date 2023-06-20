Кузбассовцы поучаствовали в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Кузбасс узнал свою необъятную Родину. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Кузбасса поучаствовали в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», которая прошла в рамках Всероссийского конкурса «Наша Родина глазами детей».

Всероссийская акция «Наша Родина глазами детей» дает возможность рассказать молодёжи из российских регионов и соотечественникам, проживающим за рубежом, об истоках, традициях и современности нашей Родины посредством тиражирования работ участников конкурсов через социальные сети.

- Конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. В рамках Конкурса участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика илитекстовой страницы, - сообщили организаторы конкурса.

В рамках акции «Наша Родина глазами детей» также был создан видеофильм о России, который представляет лучшие работы участников Конкурса из 25 регионов России. В День России он был показан в представительствах Россотрудничества в 85 странах мира, а также в 39 Центрах Русского мира фонда «Русский мир».

- Получить более подробную информацию об акции вы можете на страницах конкурса «Расскажи миру о своей Родине» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, - добавили организаторы проекта.