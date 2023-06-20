В кемеровском аэропорту выявили нарушения безопасности.

В Кемеровском аэропорту имени Леонова Прокуратура Кузбасса обнаружила множественные нарушения, связанные с обеспечением безопасности полетов.

На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне нашли выявленные поврежденные участки.

Также выяснилось, что в воздушной гавани к аварийно-спасательному оборудованию пожарных автомобилей не уделяется должного внимания, а сезонное обслуживание автотранспорта должным образом не проводится, - рассказали в пресс-службе Кемеровской транспортной прокуратуры.

В силовом ведомстве уточнили, что все найденные нарушения закона были устранены.