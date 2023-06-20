Путь для пешеходов по Университетскому мосту закроют 24 июня

Реверсивное движение закроют на Университетском мосту закроют.
В субботу, 24 июня, с 6.00 на Университетском мосту отключат реверсивное движение. Специалисты демонтируют реверсивные светофоры и знаки переменной информации на участке от проспекта Притомского до улицы Красной. Также изменится дорожная разметка.
Кроме того с 24 июня на Университетском мосту закроют пешеходные тротуары.
- Все это необходимо для качественного ремонта искусственного сооружения, - сообщили «Комсомолке» в кемеровской мэрии.
Университетский мост, начали ремонтировать еще в апреле, завершить его планирует в декабре. При этом движение автотранспорта закрывать по нему не планируют.