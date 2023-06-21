Спасатели помогли потерявшему лодку кемеровчанину

Фото: администрация г. Кемерово.

Кемеровские спасатели пришли на помощь горожанину, у которого утонула мотолодка на Томи. Об инциденте рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Кемеровскую службу спасения поступил сигнал от очевидцев, которые услышали, что находящийся в воде мужчина зовет на помощь. Это произошло в районе Никольского собора. Прибывшие спасатели подняли пострадавшего из воды на борт лодки. В медицинской помощи он не нуждался.

42-летний кемеровчанин пояснил, что на глубине 5-6 метров затонула лодка, на которой он ехал. Спасатели подцепили ее к своему маломерному судну и отбуксировали на берег.

В мэрии напомнили, что в случае ЧП необходимо обращаться по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05-05.