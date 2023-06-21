В Кемерове у троллейбуса №15 временно изменится маршрут

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове с 22 июня временно изменится маршрут троллейбуса №15, следующего от остановки «Сквер» до КЭТК. Об этом предупредили в городской администрации.

Изменение схемы движения связано с ремонтными работами на тепловых сетях на участке по нечетной стороне проспекта Ленина (от улицы Тухачевского до улицы Терешковой).

На время работ троллейбус №15 будет двигаться по следующему пути:

в прямом направлении: остановка «Сквер», проспект Молодежный, проспект Химиков, улица Терешковой, проспект Ленина, улица Соборная, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский, остановка «АО КЭТК»;

в обратном направлении: остановка «АО КЭТК», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Красноармейская, улица Соборная, проспект Ленина, бульвар Строителей, проспект Химиков, проспект Молодежный, остановка «Сквер».