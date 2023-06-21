В Кемерове более двух тысяч одиннадцатиклассников простятся со школами

Фото: администрация г. Кемерово.

23 июня в кемеровских школах пройдут выпускные вечера. Со школами простится 2 221 учащийся одиннадцатых классов.

Как рассказали в мэрии, в преддверии праздника в образовательных учреждениях прошли обследования на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Специалисты проверили работу средств защиты и автоматическую пожарную сигнализацию.

Следить за порядком во время выпускных будут родители, педагоги, а также правоохранители - сотрудники полиции закреплены за каждым образовательным учреждением. Также полиция обеспечит охрану общественного порядка и безопасности на улицах.

Напомним, что в связи с проведением выпускных в магазинах Кузбасса временно запретят продажу алкоголя.