РСХБ: ОАЭ может стать перспективным партнером России по экспорту зерна и импорту табака

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В 2022 году Россия экспортировала в ОАЭ продукции АПК на общую сумму около 179 млн долларов (0,4% общего российского экспорта сельхозпродукции). Самыми востребованными продуктовыми группами на рынке Эмиратов стали злаки (41% общего объема экспорта продукции АПК в ОАЭ), мясо и мясные продукты (20%), зернобобовые и съедобные корнеплоды (8%), жиры и масла (6%).

ОАЭ, в свою очередь, в прошлом году поставил в Россию продовольствия на общую сумму более 31 млн долларов. Лидерами по поставкам стали следующие категории: кофе и чай (84% общего объема импорта из ОАЭ), табак (6%), рыба и морепродукты (3%) и продукты переработки овощей (3%).

За пять месяцев 2023 года экспорт продукции АПК вырос почти в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

В перспективе нескольких лет основными продуктовыми категориям в структуре взаимных импорта и экспорта продукции АПК между Россией и ОАЭ станут зерно, рыба и морепродукты, мясо птицы, зернобобовые, табак, фрукты и орехи.

- За последние 5 лет отношения между Россией и ОАЭ стали заметно крепче. Этому способствовало и подписание декларации о сотрудничестве, и увеличение турпотока, и признание Эмиратами России как надежного и сильного партнера, - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. – Российские продукты АПК за время торгового сотрудничества показали высокий уровень качества и в перспективе ближайших лет, мы считаем, эта отрасль значительно вырастет в объемах поставок на рынок арабских потребителей.

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