В кузбасском селе Большой Антибес пропал мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Мариинском районе пропал 44-летний Александр Николаевич Цветков. Ориентировку с приметами мужчины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что местный житель исчез 13 июня в селе Большой Антибес.

Пропавший среднего роста (175 см), нормального телосложения, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Когда его видели в последний раз, на нем были синие штаны, серая рубашка и черные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине или готов оказать помощь в его поисках, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.