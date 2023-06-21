В Кемерове в автобусах начали устанавливать дополнительные форточки

Фото: администрация г. Кемерово.

В кемеровских автобусах стали устанавливать дополнительные форточки для улучшения вентиляции. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты «Кемеровской транспортной компании» меняют стеклопакеты, находящиеся на средней площадке автобуса – там скапливается большое число пассажиров. Вместо глухих окон они ставят вентилируемые стеклопакеты. Такое техническое решение было найдено совместно с заводом-изготовителем, чтобы в автобусах было не так жарко летом.

Старые стекла в будущем будут использовать для замены пришедшим в негодность. Сами же автобусы после установки нового стекла будут стоять в гараже три дня – на линию их можно выпускать только после того, как просохнет герметик.

- На сегодняшний день «Кемеровская транспортная компания» приобрела 350 стеклопакетов. В течение месяца дополнительные форточки продолжат устанавливать в автобусы марки НефАЗ-5299, поступившие в Кемерово в последние годы, - сообщили в мэрии.