Театральный мост в Кемерове сдадут в октябре

Фото: пресс-служба АПК.

Новый автомобильный моста через Искитимку, который получил название Театральный, откроется в октябре 2023 года. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

На месте строительства уже ведется монтаж металлических балок - вес каждой из них достигает почти 11 тонн, длина — 22,5 метра, высота самой высокой (арочной) части — 2,8 метра. Также специалисты занимаются переустройством и защитой существующих инженерных сетей.

Длина Театрального моста составит 92 метра, он соединит Притомский проспект и улицу Мичурина в областном центре.

- Мы делаем все для того, чтобы люди жили в комфорте. Театральный мост станет еще одним проектом, который сделает жизнь кузбассовцев еще удобнее и поможет разгрузить движение в центре города, — отметил губернатор Сергей Цивилев.