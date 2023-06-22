Уроженец Кузбасса Владимир Машков вместе с российскими полицейскими прочитал стихотворение «О Родине»

Владимир Машков знает какие стихотворения нужны нашему обществу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России вместе с народным артистом России, актером, режиссером, членом Общественного совета при ведомстве Владимиром Машковым прочитали 21 июня в День рождения Александра Твардовского его стихотворение «О Родине». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что произведения выдающего советского писателя и поэта, создателя знаменитой поэмы «Василий Теркин», неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. Поэтому проект стал еще своеобразной «Свечой памяти» накануне 82-й годовщины со дня вторжения фашисткой Германии на территорию нашей Родины.

- Умение Александра Трифоновича народным языком выразить самые сложные человеческие чувства, способность тронуть сердца читателей необыкновенной достоверностью художественных образов заставляют обращаться к литературному наследию мастера снова и снова. Сердечно благодарим замечательного актера Владимира Машкова за поддержку и участие в проекте», - подчеркнула Ирина Волк.