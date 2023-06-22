22-этажные высотки появятся на кемеровском проспекте Советский

Проспект Советский в Кемерове Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Администрация Кемерова разрешила строить на центральном проспекте Советский многоэтажные дома до 22 этажей.

- Увеличение предельного количества этажей зданий, строений, сооружений до 22 этажей, территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения, - написано в тексте документов кемеровской мэрии.

В администрации города уточнили, что возведение высоток не нарушит архитектуру города, а лишь поспособствует современному развитию Кемерова, где сочетание старых и новых домов будет выглядеть гармонично.