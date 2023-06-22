Жителю Кузбасса дали условный срок за стрельбу по подросткам

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке мужчине, стрелявшему из пневматической винтовки по подросткам, вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчину разозлило то, что группа детей шумит во дворе, и он выстрелил по ним из пневматической винтовки из окна своей квартиры на третьем этаже. В результате пострадал один из подростков.

На мужчину завели уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Свою вину стрелок не признал.

Суд назначил новокузенчанину 1 год 9 месяцев лишения свободы условно. Также мужчину обязали выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.