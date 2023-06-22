Шесть молодых ученых Кузбасса выиграли научные гранты

Молодые кузбасские ученые выиграли престижные гранты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонд содействия инновациям озвучил список проектов, которые получат финансирование по программе «УМНИК». Среди победителей шесть представителей Кузбасса - они получат по 500 тысяч рублей.

Деньги молодые ученые решили потратить на проведение научно-исследовательских работ, испытаний, лабораторных исследований и других задач, необходимых для развития проектов.

- Через год мы должны представить результаты своих трудов, а также бизнес-план, пояснила одна из победительниц конкурса Фонда содействия инновациям, молодой ученый кемеровского государственного университета Лариса Рябоконева.

- Принимать участие в конкурсе «УМНИК» могут студенты, аспиранты и сотрудники вузов, а также все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, занимающиеся технологическими разработками. Всего за время действия этой программы 213 молодых ученых региона получили гранты на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

- Конкурс Фонда содействия инновациям позволяет привлекать в регион дополнительные федеральные средства. Наши исследователи могут внедрять свои проекты в различные отрасли производства, медицину, развивать науку в регионе, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.