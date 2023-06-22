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НовостиОбщество22 июня 2023 3:48

Рожать в Кемерове есть где

Сергей Цивилев успокоил женщин
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Рождать в Кемерове есть где.

Рождать в Кемерове есть где.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Кузбасса ответил на вопрос жительницы Кемерова, обеспокоенной закрытием городских роддомов. Как сообщил руководитель Кемеровской области, в столице региона раньше работали профильные медучреждения, где в день принимали всего одни роды.

- В подобных условиях оказывать качественную помощь, а также повышать квалификации врачей невозможно. Плюс ко всему себестоимость содержания таких объектов слишком высока. Поэтому мы приняли решение отдать приоритет тем родильным отделениям, где постоянно принимают очень много родов, где есть все необходимое оборудование и высококвалифицированные специалисты. Пример тому - кузбасский перинатальный центр, - уточнил Сергей Цивилев.