День памяти и скорби проходит в Кузбассе

Кузбасс вспоминает трагедию Великой Отечественной войны.

К Всероссийской «Минуте молчания» Кузбасс присоединится в четверг, 22 июня, в 16.15. Вместе со страной жители региона вспомнят всех, кто защитил нашу Родину от фашизма.

Чуть позже, в 18.00, в парке Победы им. К.Г. Жукова стартует акция «За Родину!». Поисковые отряды организуют выставку реликвий времен Великой Отечественной войны, о своих проектах расскажут патриотические клубы. В 21.00 в Линейном парке на бульваре Строителей начнется концерт-акция «Ночь без войны», а в 22.00 у мемориального комплекса Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, жители города после обращения священнослужителя зажгут свечи памяти, волонтеры Победы на Аллее Героев выложат из горящих свечей «Звезду Победы».

Памятные акции пройдут во всех городах и районах Кузбасса, где тоже зажгут свечи памяти, прозвучат реквиемы.

- Около 400 тысяч жителей Кузбасса ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. 120 тысяч кузбассовцев погибли на полях сражений. Мы всегда будем помнить о подвигах наших земляков. Их имена должны знать и все те поколения, которые строят и будут строить Кузбасс. Вечная память, - сказал губернатор региона Сергей Цивилев.