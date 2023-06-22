Жители Кузбасса могут зажечь виртуальную «Свечу памяти»

Онлайн-акция проходит в четвертый раз.

В России проходит онлайн-акция «Свеча памяти». Каждый житель страны, в том числе Кузбасса, может зажечь свою виртуальную свечу и сказать «спасибо» ветеранам Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» традиционно проходит 22 июня, в День памяти и скорби. Чтобы присоединиться к онлайн-акции, нужно зайти на сайт деньпамяти.рф. На ресурсе также можно сделать пожертвования, которые будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

- Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы! 22 июня по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, - сказано на сайте акции.