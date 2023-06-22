РСХБ составил рейтинг перспективных халяльных продуктов

Фото: пресс-служба РСХБ.

На площадке ПМЭФ-2023, выступая на сессии «Индустрия халяль: перспективы и достижения», руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов рассказал о самых популярных для экспорта халяльных продуктах.

Халяль - арабское слово, означающее «дозволенный». В экономике это относится к товарам и услугам, соответствующим религиозным нормам ислама. Российская продукция АПК имеет значительный потенциал для развития экспорта на рынки стран исламского мира.

54% российского экспорта АПК по итогам 2022 года пришлось на страны исламского мира и составило $22,3 млрд. В топ-5 вошли: Турция ($5 млрд), Иран ($4,1 млрд), Казахстан ($3,4 млрд), Египет ($2,2 млрд), Саудовская Аравия ($1 млрд).

При этом самыми перспективными российскими продуктами для экспорта являются мясо птицы (за пять лет рост в 3,5 раза - до $303 млн), шоколад (рост за пять лет на 63%, до $452 млн), говядина (рост за пять лет в 14 раз, до $66 млн).

- Экспортный потенциал баранины остается нереализованным из-за непростой эпизоотической ситуации, которая помешала стабильному наращиванию отгрузок в рассматриваемом периоде. В отсутствии форс-мажоров экспорт баранины к 2025 году может превысить $10 млн, - отметил Андрей Дальнов.

Основная сложность в освоении мирового рынка - разнообразие требований со стороны стран-импортеров из-за отсутствия единого сертифицирующего центра нет, процесс сертификации при поставках на разные рынки может быть многократным.

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