Кемеровчанка скрылась с места ДТП от «испуга»

От кузбасской Госавтоинспекции не уйти. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Полицейские региональной Госавтоинспекции вычислили нарушительницу, которая наехала в Кемерове на ограждение и скрылась с места ДТП. Нарушение зафиксировала камера очевидца.

На видео картинке был видно как «Мицубиши Лансер» наезжает на препятствие в Рудничном районе города. Камера подтверждает и неадекватное, поведение водителя иномарки - 39 - летней женщины.

- Нарушительницу за рулем своего автомобиля нашли на улице Тульской. Полицейских она убеждала, что не справилась с управлением, вследствие чего и въехала в ограждение. А потом просто испугалась и покинула место аварии. На вопрос, почему от нее разит алкоголем, дамочка ответила, что выпила спиртное уже после инцидента. При этом пройти медосвидетельствование отказалась, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД по Кемеровской области.

Виновницу ДТП привлекли к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования - ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

- К тому же кемеровчанке придется ответить за последствия ДТП, обстоятельства которого будут установлены в ходе административного расследования, - добавили в пресс- службе региональной Госавтоинспекции.