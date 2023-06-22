Эксперты РСХБ определили топ-5 арабских стран для экспорта АПК

Фото: пресс-служба РСХБ.

На данный момент главный рынок поставок – Египет, на него пришлось $2,2 млрд экспорта российской агропродукции. Также в первую пятерку по закупкам продовольствия из России входят Саудовская Аравия, Алжир, Ливия и Судан.

Геополитические изменения последних лет и смена внешнеэкономического курса повлекли перераспределение международного торгового курса России с запада на восток и арабские страны. Аналитики РСХБ выделили пять стран, обладающих потенциалом опережающего роста для поставок продукции из России. В этот список вошли Алжир, Судан, Йемен, ОАЭ и Оман. Общий объем поставок в эти страны за год вырос почти в 1,8 раз до $3,4 млрд.

- У отечественных экспортеров есть богатый опыт работы в арабском мире, поэтому диверсификация поставок на новые рынки не должна стать большой проблемой. Плюсом будет схожесть продовольственных потребностей данных стран с потребностями тех, куда уже налажены поставки, – полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Наиболее популярными продуктовыми группами в арабских странах, согласно исследованию, стали злаки (72% от общего объема экспорта продукции АПК), жиры и масла животного и растительного происхождения (19%), мясо и пищевые мясные субпродукты (4%), мукомольная продукция (1%), овощи и некоторые съедобные корнеплоды (1%).

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