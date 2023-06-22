Кузбасскую клинику оснастили двумя современными медицинскими аппаратами

Новое оборудование позволит повысить качество обследования кузбасских пациентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городскую больницу № 1 Ленинска-Кузнецкого в рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснастили современными аппаратами для проведения рентгенологических и флюорографических обследований.

Оба телеуправляемых аппарата модели Р-600 «Полидиагност» пришли на смену старому рентгеновскому оборудованию. Они позволяет проводить рентгенографию, рентгеноскопию, импульсную рентгеноскопию, линейную томографию, получать панорамные снимки, а также может работать в режиме томосинтеза и мультиэнергии. При этом, аппарат обследует пациента абсолютно в любом положении: сидя, лежа, стоя.

- Новый флюорограф с высокочувствительной матрицей и специальным программным обеспечением позволяет увидеть почти все ткани органа на одном снимке и рассмотреть мельчайшие патологические изменения. Цифровая технология исследования помогает устранить возможные неточности, а значит исключить необходимость в проведении повторных снимков, - отметил главный врач Ленинск-Кузнецкой городской больницы № 1 Александр Агаларян.