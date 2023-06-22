МТС открывает бесплатную онлайн-школу анимации для кузбасских школьников

Фото: пресс-служба МТС.

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную всероссийскую онлайн-школу анимации и мультипликации для детей в рамках образовательного проекта «Поколение М». Участники получат возможность изучить разные стили анимации и создать своего маскота – цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта МТС «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети от 11-18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления: японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Можно проходить обучение по одному или сразу по всем арт-стилям.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания. А по завершении онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Транспортные расходы организаторы также возьмут на себя.

- В Кузбассе много одаренных детей, в том числе – художественно. Онлайн-школа анимации от «Поколения М» – прекрасная возможность попробовать себя в цифровом визуальном искусстве, с которым связаны многие востребованные профессии. Возможно, что сегодняшние школьники в будущем найдут себя в разработке компьютерных игр или 3D-анимации. А пока они могут как минимум провести время в интернете с пользой, получая новые знания и заводя новых друзей, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.