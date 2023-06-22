В Кузбассе ревнивец облил соперника бензином и поджег

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Новокузнецка приревновал свою жену к другому мужчине и решил наказать соперника.

Как рассказали в СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в Осинниках в декабре прошлого года. 35-летний мужчина заподозрил свою жену в неверности и, чтобы разобраться в ситуации, пригласил к себе домой знакомого, с которым, как он думал, она изменяет. Хозяин квартиры сразу же стал высказывать мужчине претензии, угрожать убийством, а также наносить удары ножом-мачете. Ревнивец потребовал, чтобы жена связала руки гостя, а затем облил его бензином и поджег. Женщина стала сбивать огонь с гостя и, выбежав на балкон, позвала на помощь. Прибывшая скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где ему была оказана помощь.

На ревнивца завели уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом. Мужчине была проведена экспертиза, которая показала, что он не страдает расстройством психики.

Сейчас дело передано в суд.