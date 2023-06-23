В кузбасском городе сгорел мусоровоз

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

В Юрге произошел пожар в мусоровозе. Очевидцы выложили в соцсети фото с места ЧП.

На кадрах видно, как полыхает кабина водителя, от автомобиля идет густой черный дым.

В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о возгорании в частном грузовом автомобиле на улице Шоссейная поступил в 13:41. На место немедленно выехали пожарные. Огонь был потушен спустя 19 минут. На месте работали четыре человека и одна единица техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.