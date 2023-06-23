Хозяева бани на крыше кемеровской многоэтажки попытались оспорить решение о демонтаже

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяева бани на крыше многоэтажки на проспекте Ленинградском в Кемерове попытались оспорить решение о демонтаже. Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Владельцы двухуровневой квартиры, расположенной на верхних этажах, построили в 2020 году на крыша дома сауну, провели туда электричество и вывели дымоходную трубу. В феврале этого года Ленинский районный суд обязал хозяев демонтировать незаконную пристройку. Принимая такое решение, суд исходил из того, что нарушены требования пожарной безопасности. Кроме того, крыша - это общедомовое имущество, и любая реконструкция должна проводиться с согласия всех собственников.

Собственники сауны обжаловали решение суда в суде апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда нашла обоснованными выводы суда первой инстанции и встала на сторону собственников других квартир многоэтажки. Апелляция владельцев была оставлена без удовлетворения.