Сергей Цивилев: строительство Северо-Западного обхода Кемерова ведется в соответствии с графиком

Фото: пресс-службе АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал ход строительства Северо-Западного обхода Кемерова. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Сейчас строители ведут устройство водопропускных труб, насыпи и рабочего слоя будущей автодороги. Они укрепляют обочины, прокладывают ливневую канализацию и возводят путепроводы.

Параллельно идет строительства моста через Томь. Уже выполнены первый и второй этапы надвижки металлоконструкций пролетного строения.

- Все работы по строительству обхода Кемерова ведутся в строгом соответствии с графиком. Важно не только выполнить работы в срок, но и с надлежащим качеством, — сказал Сергей Цивилев, подчеркнув, что лето - самый продуктивный сезон в строительстве.

Напомним, что длина автомобильной дороги составит 47,85 км. Движение по ней планируется запустить в 2024 году.