В Кузбассе стартовал второй научно-популярный фестиваль «Динотерра»

Фото: пресс-служба АПК.

23 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа стартовал международный научно-популярный фестиваль «Динотерра».

Сегодня на площадке пройдут лекции известных ученых, научные интерактивы, показы фильмов о динозаврах. Вечером на сцену выйдет Клава Кока, после чего гостям представят мультиинструментальное шоу «Астеро». Завершится праздник ночной лекцией под открытым небом «Наблюдение звездного неба в Шестаково».

Завтра и послезавтра в программе фестиваля запланирован Международный симпозиум, Диношествие во главе с роботами-динозаврами, флешмоб «Привет в космос», шоу дронов, выступление Юлии Савичевой и Сергея Лазарева.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Динотерра» собрал 32 тысячи гостей. В этом году ожидается вдвое больше участников.