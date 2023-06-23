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НовостиОбщество23 июня 2023 4:48

В Кузбассе стартовал второй научно-популярный фестиваль «Динотерра»

Он будет проходить три дня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

23 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа стартовал международный научно-популярный фестиваль «Динотерра».

Сегодня на площадке пройдут лекции известных ученых, научные интерактивы, показы фильмов о динозаврах. Вечером на сцену выйдет Клава Кока, после чего гостям представят мультиинструментальное шоу «Астеро». Завершится праздник ночной лекцией под открытым небом «Наблюдение звездного неба в Шестаково».

Завтра и послезавтра в программе фестиваля запланирован Международный симпозиум, Диношествие во главе с роботами-динозаврами, флешмоб «Привет в космос», шоу дронов, выступление Юлии Савичевой и Сергея Лазарева.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Динотерра» собрал 32 тысячи гостей. В этом году ожидается вдвое больше участников.