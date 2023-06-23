В Кемерове завели уголовное дело на мужчину, истязавшего сына

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

39-летний житель Кемерова, избивавший своего сына, стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, мужчина регулярно избивал 10-летнего мальчика и жестоко с ним обращался. При этом ранее горожанин был лишен в родительских прав.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям о причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Проводится судебно-медицинская экспертиза в отношении мальчика.