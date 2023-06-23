Стали известны победители двух главных молодежных конкурсов Кемерова

Стали известны имена победителей двух главных молодежных конкурсов Кемерова. Фото - администрация Кемерова.

Отдел молодежной политики Кемерова опубликовал результаты муниципального конкурса «Молодое лицо города 2023». Победителями стали 12 лучших профессионалов своего дела, активные и амбициозные кемеровчане в возрасте от 14 до 35 лет: Абрамова Анастасия, Бледных Анна, Смолинский Валерий, Бедарев Алексей, Бовдилова Ксения, Горяйнов Михаил, Сергиенко Павел, Ерофеев Алексей, Ткаченко Арина, Головина Евгения, Шестаков Александр, Альтшулер Михаил.

А лучшей «молодой семьей» Кемерова стали мастера спорта России по дзюдо – Валерий и Дарья Смолинские, которые воспитывают маленькую дочку. Конкурсная комиссия также отметила семью Белоусовых и Масловых.

Эти конкурсы проходят в Кемерове ежегодно с февраля по июнь, в несколько этапов. И направлены на поддержку и популяризацию молодежных инициатив, творческих и профессиональных способностей и на поощрение научных, общественных и культурных достижений.

Скоро фотографии «молодых лиц» областной столицы украсят главные баннеры и билборды Кемерова. Награждение победителей конкурсов «Молодая семья» и «Молодое лицо города» пройдет завтра, 24 июня, в рамках «Фестиваля молодежи», на бульваре Строителей - в Линейном парке. Также на территории парка будут открыты площадки молодежных организаций города, спортивные площадки, зоны отдыха и кинозал под открытым небом.