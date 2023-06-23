Губернаторский камерный хор исполнит песни из любимых советских мультфильмов

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Артисты Губернаторского камерного хора исполнят песни из самых любимых советских мультфильмов, созданные композиторами Г. Гладковым, В. Шаинским, Е. Крылатовым, Б. Савельевым, А. Рыбниковым, а также мелодии из современных мультиков. Вместе с хором ребята споют песни из мультфильмов «Ну, погоди!», «Холодное сердце», «Умка», «Анастасия».

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина

Главный хормейстер Ольга Бигеева

Концертмейстер Ирина Прокопчук

Музыковед Олеся Карманова

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