В Кузбассе за неделю более 2,5 тысяч человек пострадали от клещей

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 2576 человек, в том числе 501 ребенок. Об этом сообщили ив региональном Роспотребнадзоре.

С начала сезона активности этих лесных кровопийц в больницы обратились 19 404 кузбассовцев, среди которых было 3853 детей и подростков.

Специалисты исследовали в лабораториях более 13 тысяч клещей, снятых с пострадавших. В 270 клещах был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 3654 - боррелии, в 592– маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 527– маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, в регионе зарегистрировано 13 случаев клещевого вирусного энцефалита, 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза.