Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды23 июня 2023 9:41

В филармонии Кузбасса представят программу «Русь богатырская»

Концерт состоится 10 августа в 11:00
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Веселая скоморошина, ярмарочные картинки, исторические сказания, былины и душа русской музыки – народная песня, – всё это есть в программе «Русь богатырская» Губернаторского оркестра русских народных инструментов.

Зрителей ждут интересные исторические факты, обработки народных мелодий и современные сочинения.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

Солисты филармонии Кузбасса, солисты оркестра русских народных инструментов

Дирижер Александр Щиколков

Музыковед Олеся Карманова.

6+