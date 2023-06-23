В филармонии Кузбасса представят программу «Русь богатырская»

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Веселая скоморошина, ярмарочные картинки, исторические сказания, былины и душа русской музыки – народная песня, – всё это есть в программе «Русь богатырская» Губернаторского оркестра русских народных инструментов.

Зрителей ждут интересные исторические факты, обработки народных мелодий и современные сочинения.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

Солисты филармонии Кузбасса, солисты оркестра русских народных инструментов

Дирижер Александр Щиколков

Музыковед Олеся Карманова.

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