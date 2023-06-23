В филармонии Кузбасса представят программу «Русь богатырская»

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».
Веселая скоморошина, ярмарочные картинки, исторические сказания, былины и душа русской музыки – народная песня, – всё это есть в программе «Русь богатырская» Губернаторского оркестра русских народных инструментов.
Зрителей ждут интересные исторические факты, обработки народных мелодий и современные сочинения.
Концерт доступен по Пушкинской карте.
Исполнители:
Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков
Солисты филармонии Кузбасса, солисты оркестра русских народных инструментов
Дирижер Александр Щиколков
Музыковед Олеся Карманова.
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