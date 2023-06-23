В горах Кузбасса проходит фестиваль скайраннинга «Тигертыш»

На соревнованиях в горах. Фото - Владислав Ионис.

Сегодня в горах Кузнецкого Алатау стартовал ежегодный фестиваль скайраннинга «Тигертыш». В рамках «каменных забегов» будут проведены этапы Кубка России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка» и «скайраннинг-вертикальный километр», а также региональный чемпионат по альпинизму.

«Тигертыш» собрал более 50 спортсменов из Кузбасса и России. Для участия в фестивале к нам приехали профессионалы и любители высоты из Московской, Томской, Самарской, Новосибирской областей, Республики Хакасия.

Соревнования проходят на горных вершинах Поднебесных Зубьев, хребта Кузнецкого Алатау. Для «гоночной трассы» фестиваля характерны не только красивые виды, но и крутые каменистые склоны, большие перепады высот, болотистые участки, корни деревьев, которые усложняют путь спортсменам. За безопасностью участников следят спасатели и волонтеры.

В соревнованиях в дисциплине «вертикальный километр» участникам необходимо подняться на высоту в 1 километр по крутому маршруту протяженностью 5 километров. Протяженность дистанции «гонка» – 25 километров. А для желающих поучаствовать в фестивале моложе 16 лет приготовлена 7-километровая трасса с минимальным подъемом.

«Тигертыш» продлится до 25 июня. Напомним, скайраннинг — спортивная дисциплина в альпинизме, бег по горной местности с набором высоты.