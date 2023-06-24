В Кемерове при пожаре в многоэтажке пострадали 7 детей

Фото: телеграм-канал "Кемерово с огоньком".

В одной из квартир кемеровского многоэтажного дома на проспекте Комсомольский, 63, 23 июня, произошел пожар, в результате которого пострадали семь несовершеннолетних.

На данный момент пострадавшие дети находятся в больнице, им оказывают помощь.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура региона организовала проверку на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, а также требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам будут приняты меры.

Кроме того, управление Следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Назначен ряд экспертиз, среди которых пожарно-техническая и судебно-медицинская.