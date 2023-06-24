Кемеровские полицейские вернули маме 4-летнего мальчика, ушедшего за конфетами

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 22 июня, в Кемеровскую полицию обратилась 30-летняя горожанка, у которой пропал маленький сын. Она рассказала, что четырехлетний мальчик самостоятельно открыл входную дверь и ушел неизвестно куда. Женщина пыталась найти его сама, но тщетно.

Почти сразу же в дежурную часть позвонила 38-летняя кемеровчанка и сообщила, что ехала на машине по городу и увидела маленького мальчика, шедшего по обочине. Пообщавшись с ним, она узнала, что мама малыша находится дома, а он пошел в магазин за конфетами.

Полицейские сразу же выехали на место, нашли юного добытчика и передали его обеспокоенной маме.

Как выяснили инспекторы ПДН, кемеровчанка вместе с детьми четырех и девяти лет была дома и занималась бытовыми заботами, после чего, как она пообещала детям, они должны были пойти гулять. Но младший сын решил пойти один.

С родителями мальчика полицейские провели профилактическую беседу, а нашедшую его горожанку поблагодарили за ответственность и неравнодушие.