Фото: официальный телеграм-канал администрации г. Кемерово.

Сегодня, 24 июня, в 06:00 на Университетском мосту в Кемерове отключили реверсивное движение. Об этом рассказали в администрации областной столицы.

Напомним, на мосту будут демонтировать реверсивные светофоры и растяжки на участке от проспекта Притомского до улицы Красной. Кроме того, там изменится дорожная разметка.

Также с сегодняшнего дня на мосту будут перекрыты оба пешеходных тротуара.

Все это происходит в рамках капитального ремонта моста, поэтому горожан - пешеходов и автомобилистов - попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.