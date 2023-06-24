Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем молодежи

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем молодежи. Губернатор отметил, что молодые люди - это будущее Кузбасса и России.

- Молодое поколение — это главная интеллектуальная, трудовая и творческая сила России. Мы гордимся и восхищаемся вами — целеустремленными и ответственными, талантливыми, боевыми и позитивными, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Он также добавил, что в регионе создаются условия для привлечения молодежи, которые помогают раскрывать потенциал. По словам губернатора, важно помогать молодым людям в поиске себя и делать так, чтобы они могли реализовываться и развиваться именно в Кузбассе.

- От всей души желаю вам успехов! Дерзайте, верьте в себя, мечтайте, воплощайте в жизнь самые смелые планы и проекты! Идите вперед смело, знайте — за вами Кузбасс! - пожелал Сергей Цивилев.