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НовостиОбщество24 июня 2023 5:55

Новокузнецкие полицейские помогли появиться на свет младенцу

Они обеспечили быструю доставку новоиспеченной мамы до роддома
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке сотрудники ДПС Кирилл Тимошенко и Семен Салов помогли новоиспеченным родителям добраться до роддома. Об этом сообщили в ГИБДД по Кузбассу.

Автоинспекторы патрулировали Заводский район, и неожиданно за помощью к ним обратился горожанин. Он рассказал, что у его супруги, находящейся в машине, начались роды. Добродушные полицейские сразу же включили проблесковые маячки, тем самым обеспечив быстрый проезд машины до больницы.

Так автоинспекторы помогли появиться на свет маленькой девочке. Отец малышки тепло поблагодарил правоохранителей за их неравнодушие, помощь и профессионализм.