Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал Президента России

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После выступления Президента России губернатор Кузбасса выступил с заявлением, в котором поддержал лидера страны.

- Кузбасс - с Президентом! Наша сила - в нашем единстве! Любые распри и конфликты между нами недопустимы. Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений - это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности. В Кузбассе живут настоящие патриоты, которым не все равно. Вместе мы - сила, - сказал Сергей Цивилев. - Обстановка в Кузбассе стабильная, все под контролем. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме.