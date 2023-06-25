В Кузбассе Кубок губернатора по теннису станет традиционным

Фото: Валерий Токарев, Александр Иванченков и Сергей Трещев. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В кемеровском теннисном центре прошел первый турнир на Кубок губернатора Кузбасса, посвященный Дню России.

В нем вместе с местными любителями из представителей бизнес-сообщества приняли участие члены теннисного Клуба ветеранов внешней разведки, специально для участия в соревнованииприехавшие из Москвы и Московской области, дипломаты - в том числе заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, летчик-космонавт, дважды Герой СССР Александр Иванченков и его коллеги по отряду, Герой РФ Валерий Токарев и Герой РФ Сергей Трещев. А Надежда Петрова, одна из лучших теннисисток в истории России, выигравшая в парном разряде два итоговых турнира WTA, финалистка двух турниров Большого шлема, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, победительница 37 турниров WTA, обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана в составе сборной России, экс-третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге. провела мастер-класс для юных теннисистов из Кемерова и Новокузнецка.

Также Петрова вместе с членом Международного олимпийского комитета, президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым поучаствовала в автограф-сессии.

Знаменитые гости рассказали, что получили приглашение приехать в Кемерово в следующем году на новый Кубок губернатора.