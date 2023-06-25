Коронавирус в Кузбассе: плюс 5 заболевших

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Это на два случая меньше, чем день назад
По состоянию на утро 25 июня всего в Кузбассе выявлено 228317 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 5 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выписаны за последние сутки 7 человека. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 225122 пациента.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 121 кузбассовец.
Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3074.