Житель Кузбасса решил продать велосипед, но потерял в два раза больше желаемого

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23-летний прокопчанин пытался реализовать услугу через один из интернет-сайтов.

На размещенное объявление о продаже велосипеда стоимостью 5 500 рублей откликнулся потенциальный покупатель. Однако, обговорив условия купли-продажи, он попросил сообщить ему адрес электронной почты, чтобы отправить ссылку для получения денежных средств - это якобы было частью «безопасной сделки». Доверчивый продавец ввел данные своей банковской карты и сумму, которую должен был получить. Затем ему поступил код в смс-сообщении, который он также ввел. После этого прокопчанин получил уведомление от банка об операции, которую совершать не планировал. В результате он потерял 11 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания по ней составляет шесть лет лишения свободы.